Глава Башкирии эмоционально высказался о смерти брата в ДТП

Руководитель Башкирии Радий Хабиров процитировал в MAX стихотворение Валентина Гафта, комментируя смерть старшего брата Ришата в ДТП.

Оно содержит строки об уходе из жизни близких людей.

«Живых все меньше в телефонной книжке,



Звенит в ушах смертельная коса,



Стучат все чаще гробовые крышки,



Чужие отвечают голоса.



Но цифр этих я стирать не буду



И рамкой никогда не обведу».



В послесловии к стихотворению Хабиров подчеркнул, что в жизни крайне важно успеть «набыться вместе».

«К сожалению, об этом забываем», — написал глава региона.

О гибели 68-летнего Радия стало известно накануне. Обстоятельства аварии пока неизвестны. Хабиров-старший 28 лет работал в системе госрегистрации, 23 года возглавлял отдел управления Росреестра в Салавате.