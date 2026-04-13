Глава Башкирии эмоционально высказался о смерти брата в ДТП

Руководитель Башкирии Радий Хабиров процитировал в MAX стихотворение Валентина Гафта, комментируя смерть старшего брата Ришата в ДТП.
Оно содержит строки об уходе из жизни близких людей.
Реклама
«Живых все меньше в телефонной книжке,
Звенит в ушах смертельная коса,
Стучат все чаще гробовые крышки,
Чужие отвечают голоса.
Но цифр этих я стирать не буду
И рамкой никогда не обведу».
В послесловии к стихотворению Хабиров подчеркнул, что в жизни крайне важно успеть «набыться вместе».
«К сожалению, об этом забываем», — написал глава региона.
О гибели 68-летнего Радия стало известно накануне. Обстоятельства аварии пока неизвестны. Хабиров-старший 28 лет работал в системе госрегистрации, 23 года возглавлял отдел управления Росреестра в Салавате.