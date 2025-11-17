Астролог рассказал, в чем встречать 2026 год, чтобы привлечь внимание Огненной Лошади

Согласно восточному календарю, 2026 год пройдет под знаком Огненной Лошади. Этот символ ассоциируется с энергией, активностью, свободой и оптимизмом. Чтобы привлечь внимание этого символа и обеспечить себе успех, благополучие в новом году, важно правильно выбрать праздничный наряд и цвета. Астролог и энергопрактик Ирина Березовская поделилась советами о том, как создать идеальный образ для новогодней ночи в интервью «Вечерней Москве».

Цветовая палитра наряда

По словам Березовской, для встречи 2026 года следует выбирать наряды в красных, оранжевых и желтых тонах. Эти яркие и теплые оттенки соответствуют стихии огня, которая покровительствует Лошади, и могут привлечь удачу в новом году.

Также астролог рекомендует обратить внимание на элементы стихии дерева, которая является дружественной огню. Это могут быть оттенки зеленого, такие как изумрудный, травяной или хаки. Они добавят гармонии в новогодний образ.

Кроме того, Березовская отметила, что стихия земли, представленная коричневыми, песочными и бежевыми цветами, также хорошо сочетается с Огненной Лошадью. Однако эти цвета могут показаться менее праздничными, поэтому их стоит использовать с осторожностью.

Эксперт подчеркнула, что Огненная Лошадь олицетворяет красоту и привлекательность, поэтому новогодние наряды должны быть яркими и эффектными, чтобы угодить хозяйке года.

Украшения и аксессуары

Березовская предупредила, что стихия металла конфликтует с Огненной Лошадью, поэтому стоит избегать большого количества металлических украшений и декора. Хотя небольшие металлические акценты допустимы, например, золотистые или серебристые детали, не стоит полностью покрывать наряд пайетками или другими металлическими элементами.

Тем не менее, эксперт отметила, что отказываться от металлических аксессуаров полностью не обязательно. Главное — соблюдать меру и не перегружать образ.

Астролог также подчеркнула, что встречать Новый год в скромном и незаметном образе не стоит. Важно быть ярким и нарядным, чтобы привлечь внимание Огненной Лошади и получить ее благословение на удачу и благополучие в 2026 году. Это касается не только нарядов, но и макияжа и прически.