Губернатор Севастополя сделал 13 апреля выходным по просьбе жителей

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписал указ о признании 13 апреля нерабочим праздничным днём в связи с празднованием Пасхи. Это решение было принято с учётом обращений жителей города, и работодателям рекомендовано установить этот день выходным.
Федеральным учебным заведениям предложено объявить этот день нерабочим, а в детских садах будут работать дежурные группы.
График работы медицинских учреждений будет опубликован дополнительно на ресурсах департамента здравоохранения.
Указ уже подписан и в ближайшее время будет размещён на официальном сайте правительства Севастополя.
Ранее аналогичные решения были приняты в других регионах. Например, в Запорожской области власти установили дополнительные нерабочие праздничные дни в 2026 году, включая 12 апреля (Пасха) и 31 мая (Троица), а также перенесли выходные на 13 апреля и 1 июня.
