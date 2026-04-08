Губернатор Севастополя сделал 13 апреля выходным по просьбе жителей

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписал указ о признании 13 апреля нерабочим праздничным днём в связи с празднованием Пасхи. Это решение было принято с учётом обращений жителей города, и работодателям рекомендовано установить этот день выходным.

Федеральным учебным заведениям предложено объявить этот день нерабочим, а в детских садах будут работать дежурные группы.

График работы медицинских учреждений будет опубликован дополнительно на ресурсах департамента здравоохранения.

Указ уже подписан и в ближайшее время будет размещён на официальном сайте правительства Севастополя.

Ранее аналогичные решения были приняты в других регионах. Например, в Запорожской области власти установили дополнительные нерабочие праздничные дни в 2026 году, включая 12 апреля (Пасха) и 31 мая (Троица), а также перенесли выходные на 13 апреля и 1 июня.

По материалам aif.ru