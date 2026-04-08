В Рыбновском районе водитель маршрутки спас жизнь пожилой пассажирке

В Рыбновском районе водителю маршрутного такси Дмитрию Витюшину вручили благодарность от коллектива районной больницы за проявленную самоотверженность и быструю реакцию в экстренной ситуации. Благодаря его действиям пожилая женщина, у которой случился инсульт, получила квалифицированную медицинскую помощь в так называемый «золотой час», что позволило избежать тяжёлых последствий для здоровья. Об этом сообщает издательство «Пресса».

30 марта Дмитрий Витюшин выполнял обычный рейс по маршруту Рыбное — Марково. На обратном пути, после остановки в деревне Шишкино, он заметил в зеркало заднего вида, что одной из пассажирок стало плохо: у 77-летней женщины появилась слабость в конечностях, нарушилась речь, и она упала.

«Я принял решение уйти с маршрута и срочно везти женщину в Рыбное на «скорую». Никто из пассажиров не возражал. Мужчинам, которые хотели ее поднять, сказал не трогать, ведь было не понятно, что с ней, мы могли навредить», — вспоминает Дмитрий.

В отделении скорой помощи дежурная бригада оперативно осмотрела женщину и, поставив предварительный диагноз «инсульт», с оповещением транспортировала её на машине скорой помощи в Региональный сосудистый центр Областной клинической больницы. Там пациентке провели МРТ, МР-ангиографию, системный тромболизис и извлекли тромб из артерии.

«В общем, женщина была доставлена в ОКБ всего через 50 минут от начала симптомов инсульта. Благодаря тому, что Дмитрий сработал так оперативно, врачи успели оказать квалифицированную помощь в «золотой час», что помогло избежать критических последствий. И пациентка уже идет на поправку», — рассказал главный врач Рыбновской районной больницы Юрий Гуреев.

Коллектив больницы отметил, что поступок Дмитрия Витюшина — это пример для всех.

«Мы считаем, что поступок Дмитрия не просто достоин уважения, это пример для всех и напоминание о том, что неравнодушие может спасти кому-то жизнь», — подчеркнул главврач.

Сам Дмитрий, работающий на маршруте около трёх лет, говорит, что не мог поступить иначе:

«Конечно, работа с людьми требует большого терпения, понимания, участия. Тем более я езжу по селам и деревням, и большая часть пассажиров – пожилые люди, многие меня уже знают, рассказывают о своей жизни, проблемах. А в ситуации, которая произошла, я не мог поступить иначе».