В Рыбновском районе водитель маршрутки спас жизнь пожилой пассажирке

В Рыбновском районе водителю маршрутного такси Дмитрию Витюшину вручили благодарность от коллектива районной больницы за проявленную самоотверженность и быструю реакцию в экстренной ситуации. Благодаря его действиям пожилая женщина, у которой случился инсульт, получила квалифицированную медицинскую помощь в так называемый «золотой час», что позволило избежать тяжёлых последствий для здоровья. Об этом сообщает издательство «Пресса».
30 марта Дмитрий Витюшин выполнял обычный рейс по маршруту Рыбное — Марково. На обратном пути, после остановки в деревне Шишкино, он заметил в зеркало заднего вида, что одной из пассажирок стало плохо: у 77-летней женщины появилась слабость в конечностях, нарушилась речь, и она упала.
В отделении скорой помощи дежурная бригада оперативно осмотрела женщину и, поставив предварительный диагноз «инсульт», с оповещением транспортировала её на машине скорой помощи в Региональный сосудистый центр Областной клинической больницы. Там пациентке провели МРТ, МР-ангиографию, системный тромболизис и извлекли тромб из артерии.
Коллектив больницы отметил, что поступок Дмитрия Витюшина — это пример для всех.
Сам Дмитрий, работающий на маршруте около трёх лет, говорит, что не мог поступить иначе: