Священник рассказал, как правильно провести последние три дня перед Пасхой

Пасха — одно из самых значимых и радостных событий в православном календаре, символизирующее победу жизни над смертью и воскрешение Иисуса Христа. В 2026 году православная Пасха отмечается 12 апреля. Однако путь к этому празднику лежит через Страстную неделю — время особой духовной подготовки, молитвы и воздержания. Священник Николай Савченко рассказал, как верующим правильно провести последние три дня перед Пасхой, чтобы достойно встретить Светлое Христово Воскресение.

Духовный смысл Страстной недели

Священнослужитель напомнил о событиях, которые легли в основу этих дней:

— день Тайной вечери, последней трапезы Христа с учениками, после которой Он был предан и арестован. Великая пятница — самый скорбный день, когда Спаситель был распят на кресте и принял мученическую смерть.

— самый скорбный день, когда Спаситель был распят на кресте и принял мученическую смерть. Великая суббота — день тишины и скорби, когда тело Иисуса находилось во гробе.

«Если какие-то дни в году более предрасположены к тому, чтобы православные христиане были более внимательны к себе, то это именно дни перед Пасхой. Такие праздники, как Пасха и Рождество, нужны для радости, а эти дни Страстной недели — четверг, пятница и суббота — время скорби и страданий. Нужно ограничить себя во всяких ненужных, ложных и пустых проявлениях, чувствах и делах», — отметил отец Николай.

Как провести эти дни

По словам священника, Страстная неделя — это не время для суеты и чрезмерных хлопот. Главное — подготовка души, а не стола.

Следует ограничить себя в развлечениях и пустых делах.

Важно проявлять заботу о ближних, особенно о немощных и нуждающихся.

Не стоит посвящать всё время уборке и приготовлению пищи. Самое главное — это подготовка вашей души.