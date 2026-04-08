Священник рассказал, как правильно провести последние три дня перед Пасхой

Пасха — одно из самых значимых и радостных событий в православном календаре, символизирующее победу жизни над смертью и воскрешение Иисуса Христа. В 2026 году православная Пасха отмечается 12 апреля. Однако путь к этому празднику лежит через Страстную неделю — время особой духовной подготовки, молитвы и воздержания. Священник Николай Савченко рассказал, как верующим правильно провести последние три дня перед Пасхой, чтобы достойно встретить Светлое Христово Воскресение.
Духовный смысл Страстной недели
Священнослужитель напомнил о событиях, которые легли в основу этих дней:
- Великий четверг — день Тайной вечери, последней трапезы Христа с учениками, после которой Он был предан и арестован.
- Великая пятница — самый скорбный день, когда Спаситель был распят на кресте и принял мученическую смерть.
- Великая суббота — день тишины и скорби, когда тело Иисуса находилось во гробе.
Как провести эти дни
По словам священника, Страстная неделя — это не время для суеты и чрезмерных хлопот. Главное — подготовка души, а не стола.
- Следует ограничить себя в развлечениях и пустых делах.
- Важно проявлять заботу о ближних, особенно о немощных и нуждающихся.
- Не стоит посвящать всё время уборке и приготовлению пищи. Самое главное — это подготовка вашей души.