Врач рассказал о смертельных последствиях популярного ритуала камбо

Ритуал камбо — популярная в некоторых кругах псевдомедицинская практика, при которой сторонники «очищения» наносят на кожу яд амазонской квакши. По их мнению, это способствует выведению токсинов и оздоровлению организма. Однако, как рассказал врач-терапевт Максим Лавров, с научной точки зрения речь идёт о тяжёлой интоксикации, а не о детоксе.

Как действует яд квакши

Секрет амазонской квакши содержит мощный коктейль биоактивных пептидов. Во время ритуала его втирают в специально сделанные ожоги на коже, благодаря чему токсины мгновенно попадают в кровоток. Это вызывает:

резкое падение артериального давления;

учащение пульса до 150–180 ударов в минуту;

сильнейший спазм гладкой мускулатуры;

изнуряющую рвоту, которая может длиться до 40 минут.

Камбо — это не детокс, а интоксикация. Рвота — не очищение, а реакция организма на опасность, объясняет врач.

Мифы и реальность: почему камбо не лечит

По словам Максима Лаврова, доказанной терапевтической пользы у камбо нет. Зато риски огромны:

обезвоживание и поражение почек;

риск разрыва пищевода из-за спазмов;

перегрузка миокарда, способная привести к остановке сердца.

«Люди принимают чувство облегчения после окончания действия яда за оздоровление, хотя на деле они просто радуются тому, что их организм чудом пережил сильнейшую химическую атаку», — подчёркивает специалист.

Вывод эксперта

Ритуал камбо не имеет ничего общего с медициной и несёт прямую угрозу жизни. Вместо «очищения» организм подвергается мощному стрессу, а любые положительные ощущения после процедуры — лишь следствие выживания после отравления.