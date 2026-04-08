Врач рассказал о смертельных последствиях популярного ритуала камбо

Ритуал камбо — популярная в некоторых кругах псевдомедицинская практика, при которой сторонники «очищения» наносят на кожу яд амазонской квакши. По их мнению, это способствует выведению токсинов и оздоровлению организма. Однако, как рассказал врач-терапевт Максим Лавров, с научной точки зрения речь идёт о тяжёлой интоксикации, а не о детоксе.
Как действует яд квакши
Секрет амазонской квакши содержит мощный коктейль биоактивных пептидов. Во время ритуала его втирают в специально сделанные ожоги на коже, благодаря чему токсины мгновенно попадают в кровоток. Это вызывает:
- резкое падение артериального давления;
- учащение пульса до 150–180 ударов в минуту;
- сильнейший спазм гладкой мускулатуры;
- изнуряющую рвоту, которая может длиться до 40 минут.
Камбо — это не детокс, а интоксикация. Рвота — не очищение, а реакция организма на опасность, объясняет врач.
Мифы и реальность: почему камбо не лечит
По словам Максима Лаврова, доказанной терапевтической пользы у камбо нет. Зато риски огромны:
- обезвоживание и поражение почек;
- риск разрыва пищевода из-за спазмов;
- перегрузка миокарда, способная привести к остановке сердца.
Вывод эксперта
Ритуал камбо не имеет ничего общего с медициной и несёт прямую угрозу жизни. Вместо «очищения» организм подвергается мощному стрессу, а любые положительные ощущения после процедуры — лишь следствие выживания после отравления.