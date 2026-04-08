В Рязанской области ПТС-М перевёз более 500 человек во время половодья

С 5 апреля гусеничный плавающий транспортёр ПТС-М активно используется для перевозки жителей населённого пункта Заокское. За это время транспортёр совершил 16 рейсов и перевёз 569 человек.

В период половодья, когда подъезды к Заокскому оказываются подтоплены, жителей доставляют на ПТС-М до катера, который затем перевозит их в город Рязань и обратно по установленному расписанию.

Обстановка с половодьем находится на постоянном контроле Главного управления МЧС России по Рязанской области. Власти и спасательные службы продолжают следить за ситуацией и обеспечивать безопасность жителей подтопленных территорий.

Расписание движения катеров:

Направление Время отправления Рязань – Заокское 5:45, 14:30, 17:45 Заокское – Рязань 6:35, 15:20, 18:35 Рязань – Коростово 17:15 Коростово – Рязань 6:00

Катер курсирует ежедневно. Стоимость проезда Рязань – Заокское 73 рубля, Рязань – Коростово 100 рублей.