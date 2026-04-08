В Рязанской области ПТС-М перевёз более 500 человек во время половодья

С 5 апреля гусеничный плавающий транспортёр ПТС-М активно используется для перевозки жителей населённого пункта Заокское. За это время транспортёр совершил 16 рейсов и перевёз 569 человек.
В период половодья, когда подъезды к Заокскому оказываются подтоплены, жителей доставляют на ПТС-М до катера, который затем перевозит их в город Рязань и обратно по установленному расписанию.
Обстановка с половодьем находится на постоянном контроле Главного управления МЧС России по Рязанской области. Власти и спасательные службы продолжают следить за ситуацией и обеспечивать безопасность жителей подтопленных территорий.
Расписание движения катеров:
|Направление
|Время отправления
|Рязань – Заокское
|5:45, 14:30, 17:45
|Заокское – Рязань
|6:35, 15:20, 18:35
|Рязань – Коростово
|17:15
|Коростово – Рязань
|6:00
Катер курсирует ежедневно. Стоимость проезда Рязань – Заокское 73 рубля, Рязань – Коростово 100 рублей.