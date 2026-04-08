В Рязани на Солотчинском мосту меняют делиниаторы, движение затруднено

8 апреля жители Рязани обратились к губернатору с жалобой на проведение ремонтных работ на Солотчинском мосту в часы пик. Автомобилисты выразили недовольство тем, что ремонтные работы создают значительные затруднения для движения транспорта и поинтересовались, нельзя ли выбрать для них менее загруженное время.

В ответ на обращение граждан Министерство транспорта Рязанской области пояснило, что для проведения работ уже выбран «менее загруженный интервал» — с 09:00 до 14:00. Именно в это время на мосту работают ремонтные бригады и спецтехника: заделываются ямы, появившиеся после схода снега, а также устанавливаются новые дорожные разделители.