Фото: Изображение от rawpixel.com на Freepik
Общество

Майские праздники 2026 в России: как отдыхаем, сколько выходных и выгодно ли брать отпуск

Анастасия Мериакри
Майские праздники в 2026 году в России пройдут в два этапа. Такое решение связано с переносами выходных и особенностями производственного календаря после длинных новогодних каникул. Для многих россиян май — это не только время для отдыха, но и возможность спланировать отпуск с максимальной выгодой.

Когда отдыхаем в мае 2026 года

В 2026 году майские праздники официально разделены на два коротких периода:

Первые майские (Праздник весны и труда):

  • 1 мая — пятница (официальный выходной);
  • 2–3 мая — суббота и воскресенье.
    Итого: 3 дня подряд.

Вторые майские (День Победы):

  • 9 мая — суббота (официальный выходной);
  • 10–11 мая — воскресенье и понедельник (выходные с переносом).
    Итого: 3 дня подряд.

Между двумя праздничными периодами — пять рабочих дней: с 4 по 8 мая. Сокращённых рабочих дней в этот период нет.

Могут ли заставить работать в праздничные выходные

По Трудовому кодексу РФ привлечение к работе в праздничный выходной возможно только:

  • с письменного согласия работника;
  • при необходимости для непрерывной работы организации;
  • с двойной оплатой либо предоставлением отгула.

«Работодатель не может заставить работать в выходные и праздничные дни без письменного согласия сотрудника. Если вы не давали согласие, то выходить не обязаны», — поясняет генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru Екатерина Агаева в интервью РИА Новости.

Когда выгодно взять отпуск в мае

С точки зрения отдыха май удобен: можно получить длинные каникулы, используя минимальное число отпускных дней. Например, если взять отпуск с 4 по 8 мая, получится 11 дней отдыха подряд.

Однако с финансовой стороны май — не самый выгодный месяц. Из-за малого количества рабочих дней стоимость одного рабочего дня выше, чем в апреле или июне, а отпускные рассчитываются по среднему заработку.

«Финансово выгодно брать отпуск в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. В 2026 году это июль — 22 трудовых дня. В такие периоды выше стоимость выходных, а значит больше средств придет на отпуск. В мае 2026 года только 19 рабочих дней, а значит длительный отдых не увеличит доход», — поясняет Екатерина Агаева.

При этом май остаётся удобным месяцем, если приоритет — не деньги, а продолжительность отдыха.

«Если ваша цель — не финансовая выгода, а отдохнуть как можно дольше и потратить как можно меньше отпускных дней, то май — отличный вариант. Например, если взять отпуск с 12 по 15 мая, то получится отдохнуть девять дней подряд — с 9 по 17 мая», — советует эксперт.

Чем заняться на майские праздники

Майские праздники — время, когда страна массово отдыхает и гуляет. Самые популярные форматы отдыха:

  • поездки по России: Золотое кольцо, Кавказ, Алтай, Калининград;
  • участие в мероприятиях ко Дню Победы, посвящённых памяти героев Великой Отечественной войны;
  • дачный отдых, пикники, прогулки на природе.

Несмотря на то что в 2026 году праздники будут короче, для многих россиян это по-прежнему важный период отдыха в начале весны.

