Майские праздники 2026 в России: как отдыхаем, сколько выходных и выгодно ли брать отпуск

Майские праздники в 2026 году в России пройдут в два этапа. Такое решение связано с переносами выходных и особенностями производственного календаря после длинных новогодних каникул. Для многих россиян май — это не только время для отдыха, но и возможность спланировать отпуск с максимальной выгодой.
Когда отдыхаем в мае 2026 года
В 2026 году майские праздники официально разделены на два коротких периода:
Первые майские (Праздник весны и труда):
- 1 мая — пятница (официальный выходной);
- 2–3 мая — суббота и воскресенье.
Итого: 3 дня подряд.
Вторые майские (День Победы):
- 9 мая — суббота (официальный выходной);
- 10–11 мая — воскресенье и понедельник (выходные с переносом).
Итого: 3 дня подряд.
Между двумя праздничными периодами — пять рабочих дней: с 4 по 8 мая. Сокращённых рабочих дней в этот период нет.
Могут ли заставить работать в праздничные выходные
По Трудовому кодексу РФ привлечение к работе в праздничный выходной возможно только:
- с письменного согласия работника;
- при необходимости для непрерывной работы организации;
- с двойной оплатой либо предоставлением отгула.
Когда выгодно взять отпуск в мае
С точки зрения отдыха май удобен: можно получить длинные каникулы, используя минимальное число отпускных дней. Например, если взять отпуск с 4 по 8 мая, получится 11 дней отдыха подряд.
Однако с финансовой стороны май — не самый выгодный месяц. Из-за малого количества рабочих дней стоимость одного рабочего дня выше, чем в апреле или июне, а отпускные рассчитываются по среднему заработку.
При этом май остаётся удобным месяцем, если приоритет — не деньги, а продолжительность отдыха.
Чем заняться на майские праздники
Майские праздники — время, когда страна массово отдыхает и гуляет. Самые популярные форматы отдыха:
- поездки по России: Золотое кольцо, Кавказ, Алтай, Калининград;
- участие в мероприятиях ко Дню Победы, посвящённых памяти героев Великой Отечественной войны;
- дачный отдых, пикники, прогулки на природе.
Несмотря на то что в 2026 году праздники будут короче, для многих россиян это по-прежнему важный период отдыха в начале весны.