В Рязани банк списал долг семье погибшего участника СВО после вмешательства прокуратуры

В Рязани прокуратура Московского района встала на защиту семьи участника специальной военной операции. Мать погибшего военнослужащего обратилась в надзорные органы с просьбой разобраться в ситуации с кредитом, который её сын оформил ещё до службы.

Военнослужащий заключил договор займа до поступления на военную службу, но погиб при выполнении задач в зоне СВО. Банк отказался прекратить кредитные обязательства, требуя документы, подтверждающие статус военнослужащего, несмотря на то, что все необходимые сведения были предоставлены.

Реклама

Прокуратура оперативно вмешалась и подала иск в суд с требованием прекратить кредитные обязательства. В ходе рассмотрения дела банк добровольно удовлетворил требования, прекратив начисление долга.

Семья погибшего избавлена от долговой нагрузки.