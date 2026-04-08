Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay
В Рязани банк списал долг семье погибшего участника СВО после вмешательства прокуратуры

Анастасия Мериакри
В Рязани прокуратура Московского района встала на защиту семьи участника специальной военной операции. Мать погибшего военнослужащего обратилась в надзорные органы с просьбой разобраться в ситуации с кредитом, который её сын оформил ещё до службы.

Военнослужащий заключил договор займа до поступления на военную службу, но погиб при выполнении задач в зоне СВО. Банк отказался прекратить кредитные обязательства, требуя документы, подтверждающие статус военнослужащего, несмотря на то, что все необходимые сведения были предоставлены.

Прокуратура оперативно вмешалась и подала иск в суд с требованием прекратить кредитные обязательства. В ходе рассмотрения дела банк добровольно удовлетворил требования, прекратив начисление долга.

Семья погибшего избавлена от долговой нагрузки.

Предыдущая статья
Скопинец Виктор Эпп вернулся в Рязань на должность главы Судебного департамента

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Политика

Эксперт объяснил, почему Россия не бьёт по Украине, как США по Ирану  

Отдельно прозвучал вопрос, что получили США и Израиль, убив руководителей Ирана. 
Новости России

Ракетную опасность объявили в Самарской области, в Самаре заработали сирены 

Сообщение о ракетной опасности поступило в 21:55. Федорищев также опубликовал инструкции для граждан.
Акценты

Тамара Глоба рассказала, что ждёт в апреле каждый знак зодиака

Апрель 2026 года обещает быть напряжённым и поворотным — как в личной жизни, так и в глобальном масштабе. Астролог Тамара Глоба подготовила развёрнутый прогноз для каждого знака зодиака: кому ждать финансовых возможностей, кому — перемен в карьере, а кому стоит притормозить и заняться здоровьем.
Интересное

Приговор человечеству вынес иранский старец. «Земля устала, ничего уже не остановить»

Землетрясения, наводнения, извержения — всё это ждёт планету в ближайшие годы. Иранский старец не стал молчать.

Темы

Власть и политика

Скопинец Виктор Эпп вернулся в Рязань на должность главы Судебного департамента

Виктор Эпп родился в 1963 году в городе Скопин. Окончил Рязанский строительный техникум, после чего прошёл службу в армии. Высшее юридическое образование получил в Харькове.
Погода

В Рязанской области 9 апреля ожидается сильный ветер, дождь и мокрый снег

В Рязанской области в четверг, 9 апреля, ожидается сильный ветер, дождь и мокрый снег. Прогноз погоды дают синоптики регионального ЦГМС.
Медицина

В Рязани скорая спасла задыхавшегося малыша с «лающим» кашлем

В Рязани врачи скорой помощи спасли двухлетнего ребёнка, у которого на фоне ОРВИ развился острый ларингит и начался отёк горла. Благодаря оперативным действиям врача и медсестры угрозы для жизни малыша удалось избежать.
Происшествия

Рязанцу грозит до 20 лет за выращивание и попытку сбыта 25 кг конопли

В период с февраля по август 2025 года мужчина арендовал земельный участок в селе Дубровичи, где незаконно выращивал коноплю. После созревания он срезал растения и изготовил из них наркотическое средство с целью дальнейшей продажи.
Здоровье

Врач объяснил долголетие женщин необходимостью мыть посуду после еды

Мужчина, как правило, сразу после трапезы садится отдыхать, например, перед телевизором. Женщина же, напротив, продолжает заниматься домашними делами — в частности, мытьём посуды.
Происшествия

Прокуратура потребовала перерасчёт платежей для жителей посёлка, лишённых водоснабжения на 38 часов

Прокуратура района провела проверку по факту длительного отключения водоснабжения в посёлке Рязанские сады. В ходе проверки выяснилось, что из-за аварийного повреждения водопроводных систем жители остались без воды на срок, превышающий 38 часов.
Происшествия

Рязанец сделал из квартиры матери приют для 106 иностранцев и получил 1,5 года колонии

Суд установил, что в период с марта 2020 по май 2024 года мужчина действовал в составе организованной преступной группы. Их целью было получение материальной выгоды путём организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории России.
Погода

В Рязанской области апрель пройдёт под знаком борьбы субтропиков и Арктики

Апрель будет крайне неоднородным: ожидается чередование волн тепла и холода, резкие погодные переходы и борьба между субтропическими и арктическими воздушными массами.

