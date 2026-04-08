Скопинец Виктор Эпп вернулся в Рязань на должность главы Судебного департамента

8 апреля 2026 года управление Судебного департамента в Рязанской области возглавил Виктор Эпп. Соответствующий приказ подписал генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде России Геннадий Лопатин, сообщили в ведомстве.

Виктор Эпп родился в 1963 году в городе Скопин. Окончил Рязанский строительный техникум, после чего прошёл службу в армии. Высшее юридическое образование получил в Харькове.

Карьеру в органах прокуратуры начал с должности стажёра в Сапожковском районе, затем работал старшим следователем прокуратуры Октябрьского района Рязани. В разные годы занимал посты прокурора Ряжского района, заместителя прокурора Октябрьского района, прокурора Советского района, а также заместителя прокурора Рязанской области.

С 2021 по 2023 год возглавлял прокуратуру Ямало-Ненецкого автономного округа, а с 2023 по 2026 год руководил прокуратурой Республики Дагестан.