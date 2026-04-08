В Рязанской области 9 апреля ожидается сильный ветер, дождь и мокрый снег

В Рязанской области в четверг, 9 апреля, ожидается сильный ветер, дождь и мокрый снег. Прогноз погоды дают синоптики регионального ЦГМС.
- Облачность: переменная, преимущественно облачно.
- Ночью: возможны небольшие осадки, в отдельных районах — мокрый снег. В ночные и утренние часы местами ожидается налипание мокрого снега, возможна гололедица.
- Днём: дождь, в отдельных районах — мокрый снег.
- Ветер: северный и северо-восточный, 6–11 м/с, порывы до 15 м/с.
- Температура: ночью от −1°С до+4°С, днём от +3°С до+8°С.
Рекомендации: из-за вероятности гололедицы и налипания мокрого снега рекомендуется быть особенно внимательными на дорогах и тротуарах.