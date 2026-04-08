Россиянам разрешили садиться в поезд без паспорта по биометрии

Россияне получили возможность садиться в поезд по биометрии. О запуске пилотного сервиса «Мигом» рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко на форуме Data Fusion. Речь идет о технологии, которая позволяет подтвердить личность без предъявления паспорта.

Пока система работает в тестовом режиме. Её подключили на начальных станциях маршрутов из Москвы в Кострому, Иваново и Нижний Новгород. Пассажиры на этих направлениях уже могут выбрать новый способ посадки, сообщает Минтранс РФ.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно заранее зарегистрировать биометрию. Сделать это можно в уполномоченном банке или через выездную регистрацию. После оформления потребуется дать согласие на обработку персональных данных.

Проверка проходит прямо у вагона. Проводник использует портативное устройство, которое считывает биометрические данные пассажира. При этом привычный вариант с паспортом сохраняется — каждый выбирает удобный способ.

Глава Минтранса Андрей Никитин уточнил: пилотный проект поможет проверить технологию в реальных условиях. По итогам теста власти решат, расширять ли сервис на другие направления.

Параллельно биометрию внедряют и в авиации. «Аэрофлот» вместе с Минцифры, Центром биометрических технологий и аэропортами Пулково и Шереметьево тестирует систему, которая охватывает весь путь пассажира — от регистрации до посадки на борт. Первые пользователи смогут опробовать её уже летом.