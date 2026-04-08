Фото: t.me/Mintrans_Russia
Транспорт и дороги

Россиянам разрешили садиться в поезд без паспорта по биометрии

Алексей Самохин
Россияне получили возможность садиться в поезд по биометрии. О запуске пилотного сервиса «Мигом» рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко на форуме Data Fusion. Речь идет о технологии, которая позволяет подтвердить личность без предъявления паспорта.

Пока система работает в тестовом режиме. Её подключили на начальных станциях маршрутов из Москвы в Кострому, Иваново и Нижний Новгород. Пассажиры на этих направлениях уже могут выбрать новый способ посадки, сообщает Минтранс РФ. 

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно заранее зарегистрировать биометрию. Сделать это можно в уполномоченном банке или через выездную регистрацию. После оформления потребуется дать согласие на обработку персональных данных.

Проверка проходит прямо у вагона. Проводник использует портативное устройство, которое считывает биометрические данные пассажира. При этом привычный вариант с паспортом сохраняется — каждый выбирает удобный способ.

Глава Минтранса Андрей Никитин уточнил: пилотный проект поможет проверить технологию в реальных условиях. По итогам теста власти решат, расширять ли сервис на другие направления.

Параллельно биометрию внедряют и в авиации. «Аэрофлот» вместе с Минцифры, Центром биометрических технологий и аэропортами Пулково и Шереметьево тестирует систему, которая охватывает весь путь пассажира — от регистрации до посадки на борт. Первые пользователи смогут опробовать её уже летом.

Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Политика

Эксперт объяснил, почему Россия не бьёт по Украине, как США по Ирану  

Отдельно прозвучал вопрос, что получили США и Израиль, убив руководителей Ирана. 
Новости России

Ракетную опасность объявили в Самарской области, в Самаре заработали сирены 

Сообщение о ракетной опасности поступило в 21:55. Федорищев также опубликовал инструкции для граждан.
Акценты

Тамара Глоба рассказала, что ждёт в апреле каждый знак зодиака

Апрель 2026 года обещает быть напряжённым и поворотным — как в личной жизни, так и в глобальном масштабе. Астролог Тамара Глоба подготовила развёрнутый прогноз для каждого знака зодиака: кому ждать финансовых возможностей, кому — перемен в карьере, а кому стоит притормозить и заняться здоровьем.
Интересное

Приговор человечеству вынес иранский старец. «Земля устала, ничего уже не остановить»

Землетрясения, наводнения, извержения — всё это ждёт планету в ближайшие годы. Иранский старец не стал молчать.

Темы

Погода

Магнитная буря ожидается на Земле 10 апреля 

Вероятность возникновения магнитной бури 10 апреля учёные оценивают в 51%. 
Общество

Верующим объяснили, что надо обязательно сделать в Великий четверг

Кажется, все знают про Чистый четверг. Но смысл дня глубже, чем уборка и куличи. В материале — что происходит в храмах и какие правила стоит соблюдать.
Транспорт и дороги

Минтранс сообщил о ремонте участка дороги под Рязанью

Ещё один комментарий касается состояния дороги в селе Дядьково Рязанского округа.
Погода

Пик половодья в Рязанской области пройден — метеоролог Степанов  

По прогнозам специалиста, уже сегодня или завтра уровень воды в Оке в Рязани пойдёт на спад.
Экология, природа, животные

В Михайловском округе мост освободился от воды

В то же время в Спасском округе вода затопила участки дорог к населённым пунктам Маяк и Пески.
Новости Касимова

В Касимовском округе устанавливают камеры, чтобы следить за выбрасывающими мусор гражданами

Чтобы бороться с нарушителями эффективнее, в округе начали устанавливать камеры видеонаблюдения. Они помогут выявлять тех, кто оставляет мусор в неположенных местах, и привлекать к ответственности.
Происшествия

В Скопинском районе мужчина угрожал убить соседа бейсбольной битой

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Скопинский» оперативно выехали на место происшествия. Полицейские изъяли у подозреваемого металлическую бейсбольную биту и доставили его в отдел.
Новости кино и ТВ

НТВ покажет последнюю работу Тиграна Кеосаяна трагикомедию «Семь дней Петра Семёныча»

В центре сюжета — 70‑летний Пётр Семёныч (народный артист России Фёдор Добронравов), который узнаёт о возможном неизлечимом заболевании. Окончательный диагноз должен подтвердить врач из Москвы, но ответ придёт только через неделю.

