Магнитная буря ожидается на Земле 10 апреля 

По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, в ближайшие двое суток — 8 и 9 апреля, на Земле ожидается спокойная геомагнитная обстановка. Но днём 10 апреля рязанцев может ожидать магнитная буря.

Ночью в пятницу магнитосфера планеты будет спокойной, но с 6 до 9 утра может начаться магнитная буря. К счастью, по прогнозам она не превысит слабого уровня G-1, но для метеозависимых людей и этого может быть достаточно.

Вероятность возникновения магнитной бури 10 апреля учёные оценивают в 51%.