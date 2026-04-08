В Рязани скорая спасла задыхавшегося малыша с «лающим» кашлем

В Рязани врачи скорой помощи спасли двухлетнего ребёнка, у которого на фоне ОРВИ развился острый ларингит и начался отёк горла. Благодаря оперативным действиям врача Марии Тереховской и медсестры Елены Егеревой угрозы для жизни малыша удалось избежать.

Мама ребёнка рассказала, что после перенесённой инфекции казалось, что сын идёт на поправку, однако ночью состояние резко ухудшилось: появился сильный «лающий» кашель, одышка и хрипы. Женщина поняла, что начинается опасный отёк горла, и немедленно вызвала скорую помощь.

«Медики сделали всё возможное для спасения нашего мальчика. Спасибо большое за оказанную помощь, за чуткое отношение, вежливость и профессиональный подход. Мы с ребенком очень им благодарны. Спасибо и низкий поклон! Сейчас жизни и здоровью сына ничего не угрожает», — поделилась мама.

Специалисты напоминают: отёк слизистой и стеноз гортани — одно из самых опасных осложнений ОРВИ у детей. Из-за анатомических особенностей верхних дыхательных путей у малышей стеноз может развиваться стремительно и привести к полной остановке дыхания. При первых признаках ухудшения состояния необходимо срочно обращаться за медицинской помощью.