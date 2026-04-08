Верующим объяснили, что надо обязательно сделать в Великий четверг

Верующим советуют начать Великий четверг с главного — прийти на литургию и причаститься. Об этом рассказал NEWS.ru зампред Всемирного русского народного собора, глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Он уточнил: в этот день пост ослабляют, но превращать его в застолье не стоит.

Великий четверг входит в число ключевых дней Страстной седмицы. По словам Иванова, духовный смысл здесь важнее бытовых забот. Верующим разрешают горячую пищу с растительным маслом, однако акцент остаётся на Евхаристии — участии в таинстве причастия.

Реклама

Утром в храмах проходит литургия святителя Василия Великого. Как пояснил собеседник, именно на этой службе многие стараются принять Святые Христовы Таинства. Речь идет о воспоминании Тайной вечери, когда Христос установил таинство причастия.

Вечером начинается особое богослужение — утреня Великой пятницы. Во время службы читают двенадцать Страстных Евангелий. Священнослужители последовательно рассказывают о последних часах жизни Христа — от беседы с учениками до погребения.

Верующие стоят в храме с зажженными свечами. Этот огонь многие уносят домой и сохраняют до Пасхи. Он символизирует свет веры, который, как подчеркивают в церкви, не должен угаснуть.

С этого дня и до Троицы в храмах отменяют земные поклоны. Иванов объяснил это началом особого периода — ожидания Пасхи и радости о совершившемся искуплении.

В народной традиции Великий четверг называют Чистым. Утром принято умываться до восхода солнца, затем наводить порядок в доме. В этот же день начинают печь куличи и красить яйца к Пасхе.