В Рязани из-за половодья запустили катер до села Заокское

В Рязани из-за весеннего половодья введён альтернативный транспорт. Теперь жители села Заокское, отрезанного от «большой земли», могут добраться до города на катере. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Первый рейс от пристани у Рязанского кремля состоялся 3 апреля. Ранее, после того как 31 марта вода перелила дорогу к Солотчинскому шоссе, людей приходилось доставлять к трассе на большегрузных автомобилях с пересадкой на автобус. Теперь путь стал значительно удобнее.

Расписание движения катеров:

Направление Время отправления Рязань – Заокское 5:45, 14:30, 17:45 Заокское – Рязань 6:35, 15:20, 18:35 Рязань – Коростово 17:15 Коростово – Рязань 6:00

Катер курсирует ежедневно. Стоимость проезда Рязань – Заокское 73 рубля, Рязань – Коростово 100 рублей.

Для снабжения местных магазинов продуктами используется специальный плавающий транспортер, что позволяет жителям не испытывать дефицита даже в период паводка.