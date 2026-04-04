В Рязани из-за половодья запустили катер до села Заокское

В Рязани из-за весеннего половодья введён альтернативный транспорт. Теперь жители села Заокское, отрезанного от «большой земли», могут добраться до города на катере. Об этом сообщает издательство «Пресса».
Первый рейс от пристани у Рязанского кремля состоялся 3 апреля. Ранее, после того как 31 марта вода перелила дорогу к Солотчинскому шоссе, людей приходилось доставлять к трассе на большегрузных автомобилях с пересадкой на автобус. Теперь путь стал значительно удобнее.
Расписание движения катеров:
|Направление
|Время отправления
|Рязань – Заокское
|5:45, 14:30, 17:45
|Заокское – Рязань
|6:35, 15:20, 18:35
|Рязань – Коростово
|17:15
|Коростово – Рязань
|6:00
Катер курсирует ежедневно. Стоимость проезда Рязань – Заокское 73 рубля, Рязань – Коростово 100 рублей.
Для снабжения местных магазинов продуктами используется специальный плавающий транспортер, что позволяет жителям не испытывать дефицита даже в период паводка.