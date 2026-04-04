В РПЦ напомнили о традиции посещения кладбищ в Вербное воскресенье

Вербное воскресенье — православный праздник, который отмечается за неделю до Пасхи. В 2026 году он выпадает на 5 апреля. В этот день у многих верующих принято посещать кладбища, однако с точки зрения церковного устава это не совсем обычное время для поминовения.

О том, откуда пошла эта традиция, рассказал руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш) в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Реклама

По словам священнослужителя, посещение кладбища в этот день не запрещено, но важно помнить один нюанс: в период с Вербного воскресенья и до вторника после Пасхи церковь прекращает особые публичные заупокойные богослужения. Праздничное поминовение усопших откладывается до окончания Светлой седмицы. При этом никто не запрещает молиться за близких и поминать их в частном порядке.

« В советское время, когда христианство было под прессом, ходили патрули и не допускали людей в церковь, то до кладбищ коммунисты не доходили, поэтому пойти на кладбище не возбранялось. И посещение кладбища, молитвенное дело, религиозное, сплошь и рядом заменяло богослужение, которое было недоступно. Вот откуда взялись эти идеи с посещением кладбища в это время», — пояснил отец Макарий.

Таким образом, традиция посещать могилы близких в Вербное воскресенье возникла как вынужденная мера в годы гонений на церковь и сохранилась до наших дней.