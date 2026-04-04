В Ухоловском округе в 2026 году отремонтируют 4,9 километра дорог

В 2026 году в Ухоловском округе начнётся капитальный ремонт автомобильной дороги Ухолово — Ясенок — Ибердский. Об этом сообщает антикоррупционный комитет Рязанской области.

Работы пройдут на участке длиной 4,9 километра в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Антикоррупционный комитет уже согласовал заключение контракта с подрядчиком. Исполнение работ находится под особым контролем.

Реклама

Обновлённая дорога повысит безопасность и комфорт передвижения для жителей округа и всех участников дорожного движения.