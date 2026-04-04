В Рязани задержан мигрант с наркотиками и листовками наркорекламы

В Рязани сотрудники полиции задержали 30-летнего гражданина одной из стран Средней Азии. Мужчина находился на территории России нелегально и ранее уже был судим за разбой и кражу.

Задержание произошло днём на улице Крупской. В ходе личного досмотра у мигранта обнаружили и изъяли свёрток с наркотическим веществом — производным N-метилэфедрона массой 1,28 грамма и пачку листовок с рекламой услуг теневого интернет-магазина по сбыту наркотиков.

По данным следствия, запрещённое вещество мужчина хранил для личного употребления, а основным источником его дохода была расклейка пронаркотической рекламы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере»). Санкция данной статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, мигрант привлечён к административной ответственности за пропаганду наркотиков и нарушение миграционного законодательства.