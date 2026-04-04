В Рязани родители и сенатор оценили школьное меню

В школе №73 Рязани прошла дегустация блюд, которые готовят для учеников. Мероприятие организовано АО «Детское питание» совместно с городскими властями.
В оценке меню приняли участие сенатор РФ от Рязанской области Игорь Мурог, представители управления экономики и образования, а также родители и педагоги школы.
Гостям предложили попробовать разнообразные блюда:
- борщ на курином бульоне со сметаной;
- суп с рыбными консервами;
- жаркое по-домашнему;
- куриный биточек с макаронами;
- творожная запеканка с джемом;
- бутерброд с сыром;
- оладьи из яблок и моркови.
Из напитков были предложены витаминный и иван-чай. Все блюда приготовлены в строгом соответствии с санитарными нормами и технологическими требованиями.
После дегустации участники обсудили меню, поделились впечатлениями и заполнили анкеты. Обратная связь от родителей и педагогов будет проанализирована и использована для дальнейшего совершенствования системы школьного питания в регионе.