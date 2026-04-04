Фото: администрация Рязани
Общество

В Рязани родители и сенатор оценили школьное меню

Анастасия Мериакри
В школе №73 Рязани прошла дегустация блюд, которые готовят для учеников. Мероприятие организовано АО «Детское питание» совместно с городскими властями.

В оценке меню приняли участие сенатор РФ от Рязанской области Игорь Мурог, представители управления экономики и образования, а также родители и педагоги школы.

Гостям предложили попробовать разнообразные блюда:

  • борщ на курином бульоне со сметаной;
  • суп с рыбными консервами;
  • жаркое по-домашнему;
  • куриный биточек с макаронами;
  • творожная запеканка с джемом;
  • бутерброд с сыром;
  • оладьи из яблок и моркови.

Из напитков были предложены витаминный и иван-чай. Все блюда приготовлены в строгом соответствии с санитарными нормами и технологическими требованиями.

После дегустации участники обсудили меню, поделились впечатлениями и заполнили анкеты. Обратная связь от родителей и педагогов будет проанализирована и использована для дальнейшего совершенствования системы школьного питания в регионе.

Предыдущая статья
Рязанец открыл столярную мастерскую в квартире, бывшая жена подала в суд, не имея доступа в комнату
Следующая статья
В Рязани задержан мигрант с наркотиками и листовками наркорекламы

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье