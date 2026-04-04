Рязанец открыл столярную мастерскую в квартире, бывшая жена подала в суд, не имея доступа в комнату

В Рязани завершился необычный судебный процесс. Жительница города обратилась в суд с иском к своему бывшему супругу. Женщина требовала определить порядок пользования общей квартирой и устранить препятствия, мешающие ей жить в своей комнате. Об этом сообщает пресс-служба Рязанского областного суда.

Бывшие супруги владеют квартирой на праве общей долевой собственности. Однако фактически женщина не могла попасть в свою комнату. Её бывший муж устроил прямо в квартире столярную мастерскую.

Реклама

По жалобе женщины в дело вмешалась Госжилинспекция Рязанской области. Совместно с управляющей компанией специалисты провели осмотр и обнаружили:

в коридоре квартиры стоял деревообрабатывающий станок и торцовочная пила;

жильё было захламлено древесными отходами, опилками и готовыми изделиями;

проход в комнату истицы был полностью заблокирован оборудованием.

Изучив все материалы дела, суд встал на сторону женщины. Ответчика обязали полностью освободить места общего пользования (коридор, кухню, лоджию) от опилок, мусора и стройматериалов, убрать всё оборудование, загораживающее вход в комнату истицы, запретили использовать в жилом помещении шумное столярное оборудование.

Решение суда уже вступило в законную силу. Теперь у бывшей семьи есть шанс наладить мирное сосуществование на одной жилплощади.