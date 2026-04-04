На пороге дома: у рязанки случился инсульт головного мозга во время уборки

В Рязанской области благодаря слаженной работе медиков и санитарной авиации удалось спасти 69-летнюю местную жительницу. Об этом сообщили в пресс-службе ОКБ.

Всё произошло во дворе дома, когда женщина внезапно почувствовала себя плохо и упала, подметая крыльцо. Проходившая мимо соседка не растерялась и сразу вызвала скорую помощь.

Бригада медиков, прибывшая на вызов, оперативно поставила предварительный диагноз — «инсульт головного мозга». Пациентку доставили в Шиловскую центральную районную больницу, где диагноз подтвердился. Врачи незамедлительно начали подготовку к тромболитической терапии — современному методу лечения, при котором специальный препарат растворяет тромб и восстанавливает кровоток в мозге, предотвращая необратимые повреждения.

После стабилизации состояния был созван консилиум, который принял решение о необходимости перевода женщины в областную клиническую больницу Рязани. Транспортировка была осуществлена санитарной авиацией. Спустя три недели лечения, восстановления и наблюдения пациентку выписали домой в удовлетворительном состоянии под дальнейшее наблюдение врачей по месту жительства.

Этот случай — яркое напоминание о том, как важно прислушиваться к своему организму и не откладывать диспансеризацию. Болезнь гораздо легче предупредить, чем лечить её тяжёлые последствия.

С начала 2026 года санитарная авиация Рязанской области совершила уже 13 вылетов. Экипажи и медики эвакуировали пациентов из различных районов в областную больницу, спасая жизни в ситуациях, когда счёт шёл на минуты.