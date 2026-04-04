В Рязани на проезде Яблочкова спасают гаражи от затопления

С наступлением весны в районе гаражного кооператива «Фарада» на проезде Яблочкова в Рязани возникла угроза подтопления из-за заиливания водотока. Об этом сообщает администрация города.

С 1 апреля на месте ведутся аварийно-восстановительные работы. Организована круглосуточная откачка воды с помощью мотопомпы. Специалисты приступили к устройству прокола под дорогой для прокладки двух дополнительных труб, что позволит значительно ускорить отвод воды.

Для предотвращения подобных ситуаций в будущем уже разрабатывается проект комплексного ремонта водопропускной трубы. В рамках проекта планируется возведение подпорной стенки для стабилизации грунта и создание специальной камеры для приёма стоков. Это обеспечит более эффективное управление водными потоками и снизит риск заиливания на длительный срок.