Рязанский учёный Алексей Водорезов и Станислав Дробышевский обсудят формирование сибирского характера

14 апреля в 19:00 в Национальном центре «Россия» в рамках выставки «Уроки географии» состоится уникальная встреча-лекция на тему «Испытание морозом: как формировался сибирский характер».

Гостями мероприятия станут известный антрополог Станислав Дробышевский и Алексей Водорезов — кандидат географических наук, доцент, заведующий кафедрой географии, экологии и туризма РГУ имени С. А. Есенина, а также лектор Движения Дробышевского.

Реклама

О чём пойдёт речь

Лекция — это не просто научный доклад, а живой разговор о людях, которые не просто выжили, а научились жить и процветать в одних из самых суровых климатических условий на планете. Как формировался человек в условиях холода и изоляции? Какие черты характера и традиции сохранились у сибиряков до наших дней? Что позволило этим людям не только выстоять, но и приручить мороз, пройти через тайгу и сделать Сибирь своим домом?

Не пропустите

Это возможность услышать мнения ведущих экспертов, задать вопросы и по-новому взглянуть на историю и культуру Сибири. Регистрация на мероприятие доступна на официальном сайте.

Возрастное ограничение 12+.