МЧС эвакуировало больного мужчину из затопленного села в Рязанской области

8 апреля сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Рязанской области провели спасательную операцию в Рязанском муниципальном округе. Из села Заокское, оказавшегося отрезанным из-за половодья, был эвакуирован больной мужчина.
Пострадавшего доставили в населённый пункт Шумашь, где его передали бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего оказания необходимой помощи.
Напомним, накануне аналогичная операция была проведена в селе Коростово, где также был эвакуирован больной мужчина из зоны подтопления.
МЧС России продолжает работу по обеспечению безопасности жителей региона в условиях подъёма уровня воды.