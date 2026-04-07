Кадр из видео ГУ МЧС России по Рязанской области
Общество

МЧС вывезло мужчину из отрезанного водой села Коростово под Рязанью

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

7 апреля инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Рязанской области провели спасательную операцию в селе Коростово. Дорогу к населённому пункту полностью затопило половодье, и один из местных жителей оказался отрезан от медицинской помощи. Добраться до больницы своими силами было невозможно.

Спасатели вышли к селу на маломерном судне «Мастер 510». Мужчину подняли на борт и переправили на другой берег, где его уже ждала машина скорой помощи. Начальник Центра ГИМС Александр Гришин рассказал, что операция прошла штатно.

Реклама

В соседнем селе Заокское развёрнуто круглосуточное дежурство гусеничного плавающего транспортёра ПТС-М. Он доставляет людей до катера, который ежедневно курсирует по маршруту Рязань-Заокское. Дорожное сообщение с этими населёнными пунктами пока не восстановлено.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье