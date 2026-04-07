Общество

В Рязани представили фотопроект «Рождённые вопреки»

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Рязанской областной библиотеке имени Горького женское движение «Единой России» совместно с благотворительным фондом и при поддержке компании «Р-энергия» открыло выставку «Женщины за жизнь». Фотопроект рассказывает 24 истории взрослых людей, чьи мамы когда-то стояли перед сложным выбором: сделать аборт или оставить ребёнка.

История проекта началась с семейной истории Натальи Москвитиной. Врачи не рекомендовали ей рожать и советовали сделать выбор в пользу аборта. Женщина не согласилась, и сейчас у неё большая и счастливая семья, в которой четверо детей. 

Реклама

Суть проекта — показать истории людей, которые появились на свет, несмотря на непростые обстоятельства: болезни, социальные трудности и жизненные испытания. Фотопроект направлен на поддержку материнства и детства в России, а также привлекает внимания общества к вопросам демографического роста. Через художественные фотографии и реальные судьбы людей авторы рассказывают о ценности каждой человеческой жизни.

«Хочется поблагодарить женщин за их огромное терпение, мудрость и большую любовь. Порой им приходится преодолевать немалые трудности, чтобы подарить новую жизнь», – сказал Илья Шишкин. Этот проект – жизнеутверждающая и вдохновляющая история для тех, кто стоит перед выбором».

«Материалы этого проекта нужно показывать в различных аудиториях. И молодым подросткам, и состоявшимся семьям, ведь этот проект про любовь, про поддержку и заботу, — сказала уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова.

Выставка будет работать в библиотеке в течение месяца, затем её покажут в других учреждениях региона.

Возрастное ограничение 6+

Предыдущая статья
МЧС вывезло мужчину из отрезанного водой села Коростово под Рязанью
Следующая статья
Суд в Рязани вынес приговор по делу о незаконном размещении отходов в Турлатове

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Политика

Эксперт объяснил, почему Россия не бьёт по Украине, как США по Ирану  

Отдельно прозвучал вопрос, что получили США и Израиль, убив руководителей Ирана. 
Интересное

Приговор человечеству вынес иранский старец. «Земля устала, ничего уже не остановить»

Землетрясения, наводнения, извержения — всё это ждёт планету в ближайшие годы. Иранский старец не стал молчать.
Новости кино и ТВ

В новом выпуске шоу «Маска» Снегирь встал на колени и снял маску

К девятому выпуску борьбу за победу продолжали семь артистов в костюмах: Жираф, Лягушка, Сурикат, Колибри, Снегирь, Бобёр и Месяц. Напомним, что в предыдущем выпуске проект покинул Гиппопотам, под маской которого скрывался Родион Газманов.
Новости России

Губернатор опубликовал видео с места гибели семьи от удара дрона во Владимирской области

Авдеев осмотрел место трагедии с главой Александровского округа Анной Кузнецовой. Он пообещал оказать помощь пострадавшим, поговорил с соседями погибшей семьи. 

Темы

Акценты

20 лет в ритме сердца: как живёт и дышит танцем образцовый ансамбль «Верес»

Мы поговорили с руководителями коллектива Ириной Ивановной и Юлией Геннадьевной о том, как сохранить огонь в глазах детей, почему танец лечит душу и что помогает «Вересу» оставаться молодым.
Общество

Иерей Даниил Маслов: «Пасха — это не просто кулич, а хлеб жизни»

Какая глубина на самом деле стоит за привычными атрибутами Светлого Христова Воскресения? Объясняет рязанский священник.
Общество

Глава администрации Рязани поручил решить вопрос с освещением на улице Школьная в поселке Семчино

В ходе личного приема граждан глава администрации Рязани Борис Ясинский рассмотрел обращение председателя ТОС поселка Семчино.
Общество

В Рязани рабочие очистили опоры контактной сети

К майским праздникам работники Управления Рязанского троллейбуса привели в порядок опоры контактной сети.
Все события Рязани и области

В Рязани коммунальщики перешли к активной весенней уборке

В Рязани продолжается подготовка коммунальной техники к весеннему сезону.
Все события Рязани и области

В Рязани отремонтируют 12 км дорог, общественный транспорт продолжат обновлять

Глава администрации Рязани Борис Ясинский прокомментировал итоги отчета Губернатора Павла Малкова о работе Правительства региона за 2025 год.
Все события Рязани и области

Павел Малков: В Рязанской области ключевые показатели экономики выше средних по России

Глава региона отметил устойчивый рост экономики, подчеркнув необходимость сохранения набранной динамики.
Все события Рязани и области

Павел Малков объединит исторические памятники Рязани в единый пешеходный маршрут

Особое внимание было уделено формированию маршрута «Рязань пешеходная», который, по мнению главы региона, становится визитной карточкой области.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье