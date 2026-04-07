В Рязани представили фотопроект «Рождённые вопреки»

В Рязанской областной библиотеке имени Горького женское движение «Единой России» совместно с благотворительным фондом и при поддержке компании «Р-энергия» открыло выставку «Женщины за жизнь». Фотопроект рассказывает 24 истории взрослых людей, чьи мамы когда-то стояли перед сложным выбором: сделать аборт или оставить ребёнка.

История проекта началась с семейной истории Натальи Москвитиной. Врачи не рекомендовали ей рожать и советовали сделать выбор в пользу аборта. Женщина не согласилась, и сейчас у неё большая и счастливая семья, в которой четверо детей.

Суть проекта — показать истории людей, которые появились на свет, несмотря на непростые обстоятельства: болезни, социальные трудности и жизненные испытания. Фотопроект направлен на поддержку материнства и детства в России, а также привлекает внимания общества к вопросам демографического роста. Через художественные фотографии и реальные судьбы людей авторы рассказывают о ценности каждой человеческой жизни.

«Хочется поблагодарить женщин за их огромное терпение, мудрость и большую любовь. Порой им приходится преодолевать немалые трудности, чтобы подарить новую жизнь», – сказал Илья Шишкин. Этот проект – жизнеутверждающая и вдохновляющая история для тех, кто стоит перед выбором».

«Материалы этого проекта нужно показывать в различных аудиториях. И молодым подросткам, и состоявшимся семьям, ведь этот проект про любовь, про поддержку и заботу, — сказала уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова.

Выставка будет работать в библиотеке в течение месяца, затем её покажут в других учреждениях региона.

