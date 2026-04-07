Суд в Рязани вынес приговор по делу о незаконном размещении отходов в Турлатове

Суд в Рязани признал виновными руководителя и двух участников организованной группы по делу о нарушении правил обращения с опасными отходами и загрязнении окружающей среды. Двое фигурантов также ответили за отмывание доходов, полученных преступным путем, еще один — за содействие в уклонении от исполнения судебного решения. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. 

Как установило следствие, обвиняемые действовали через подконтрольные компании. Они оформили фиктивные лицензии и санитарные заключения на работу с химическими веществами на территории гидротехнического комплекса в районе Турлатово. Затем переоформили объекты через Росреестр, представив их как полигоны для промышленных и бытовых отходов.

С марта 2007 года по октябрь 2022 года участники схемы заключали договоры и свозили отходы. За это время на площадке накопили и захоронили не менее 354 тысяч кубометров химических веществ.

Следователи также вскрыли финансовую часть схемы. По данным дела, обвиняемые легализовали свыше 5 млн рублей, полученных незаконно.

Отдельный эпизод касается сделки 2020 года. Один из фигурантов подписал фиктивный договор купли-продажи отходов с руководителем предприятия — владельцем шламонакопителя в Турлатово. Так они попытались создать видимость исполнения судебного решения, по которому компания должна была очистить территорию в течение трех месяцев.

Суд учел роль каждого участника. Организатор получил 4 года колонии общего режима и штраф 500 тысяч рублей. Двум другим назначили 3 года 6 месяцев и 2 года условно, а также штрафы 100 и 500 тысяч рублей. У двоих осужденных конфисковали имущество и более 5 млн рублей — сумму, равную незаконному доходу.

