Новости России

Эксперт назвал условия полного отключения России от глобального интернета

Алексей Самохин
Полное отключение России от глобальной сети возможно только в случае серьезной угрозы, заявил IT-эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов. Он пояснил, что единого механизма для мгновенного разрыва соединения сейчас нет, однако подобные инструменты постепенно разрабатываются.

По словам специалиста, такие меры могут рассматриваться при крупных кибератаках — например, при массированных DDoS-ударах, использовании искусственного интеллекта для взломов или попытках вывести из строя государственные сервисы. Речь идет о сценариях, которые регуляторы называют потенциальными основаниями для жестких ограничений. 

«Во всяком случае, такие официальные причины озвучиваются регулятором, для чего это все делается», – пояснил эксперт.

В то же время Мясоедов усомнился в реалистичности подобных угроз. Он отметил, что атака, способная парализовать всю инфраструктуру страны, пока выглядит как сюжет из фантастики. Масштабные диверсии, по его оценке, технически крайне сложны и маловероятны.

Эксперт добавил, что куда более вероятны решения, продиктованные политическими факторами. В условиях гибридных конфликтов ограничения доступа к сети могут рассматриваться как инструмент контроля. В качестве примера он упомянул Иран, где интернет временно отключали во время массовых протестов, которые могли организовываться из других стран. 

Суд в Рязани вынес приговор по делу о незаконном размещении отходов в Турлатове
Мост через Трубеж в Рязани поднимут для прохода теплохода, Минтранс опубликовал расписание

Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Политика

Эксперт объяснил, почему Россия не бьёт по Украине, как США по Ирану  

Отдельно прозвучал вопрос, что получили США и Израиль, убив руководителей Ирана. 
Интересное

Приговор человечеству вынес иранский старец. «Земля устала, ничего уже не остановить»

Землетрясения, наводнения, извержения — всё это ждёт планету в ближайшие годы. Иранский старец не стал молчать.
Новости кино и ТВ

В новом выпуске шоу «Маска» Снегирь встал на колени и снял маску

К девятому выпуску борьбу за победу продолжали семь артистов в костюмах: Жираф, Лягушка, Сурикат, Колибри, Снегирь, Бобёр и Месяц. Напомним, что в предыдущем выпуске проект покинул Гиппопотам, под маской которого скрывался Родион Газманов.
Новости России

Губернатор опубликовал видео с места гибели семьи от удара дрона во Владимирской области

Авдеев осмотрел место трагедии с главой Александровского округа Анной Кузнецовой. Он пообещал оказать помощь пострадавшим, поговорил с соседями погибшей семьи. 

Темы

Политика

Дугин: Если мы наивно полагаем, что ураган Антихриста нас обойдет стороной, то горе нам

Философ Александр Дугин заявил, что война приобрела метафизический характер, а Трамп открыто озвучил то, что западные элиты всегда скрывали. Кто окажется последним, кто это осознает?
Политика

Политолог раскрыл, как Трамп использует угрозы Ирану, чтобы заработать

США могут намеренно раздувать напряжённость вокруг Ирана ради экономической выгоды — такое мнение высказал политолог Юрий Светов. Пока мир нервничает, американские доходы от нефти и газа растут.
Политика

Трамп: Сегодня ночью безвозвратно погибнет целая цивилизация

Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети, что сегодня ночью (7 апреля) безвозвратно погибнет целая цивилизация. Речь похоже, идёт об атаке на Иран. 
Происшествия

Суд в Рязани вынес приговор по делу о незаконном размещении отходов в Турлатове

Суд в Рязани признал виновными руководителя и двух участников организованной группы по делу о нарушении правил обращения с опасными отходами и загрязнении окружающей среды. Двое фигурантов также ответили за отмывание доходов, полученных преступным путем, еще один — за содействие в уклонении от исполнения судебного решения.
Общество

МЧС вывезло мужчину из отрезанного водой села Коростово под Рязанью

В Рязанской области половодье отрезало село Коростово от большой земли: мужчина не мог самостоятельно добраться до больницы. Спасатели МЧС эвакуировали его на моторной лодке, а скорая уже ждала на берегу.
Новости кино и ТВ

Новый сезон «Страха над Невой» выйдет на НТВ 13 апреля 

13 апреля на НТВ стартует второй сезон «Страха над Невой» — советского детектива о тайном языческом культе в Ленинграде 1970-х. Ритуальные смерти, самиздат и след Чернобога: если первый сезон зацепил, этот не отпустит.
Экология, природа, животные

Два низководных моста освободились от воды в Рязанской области

На сегодняшний день остаются затопленными 15 низководных мостов, 5 участков автодорог, 138 приусадебных участков. Отрезано 14 населённых пунктов.
Экология, природа, животные

Уровень воды в трёх реках понизился в Рязанской области, в Рязани Ока продолжает рост

За сутки в черте города Рязани в реке Оке уровень воды повысился на 16 сантиметров и составляет 533 сантиметра выше нулевой отметки гидрологического поста.

