Эксперт назвал условия полного отключения России от глобального интернета

Полное отключение России от глобальной сети возможно только в случае серьезной угрозы, заявил IT-эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов. Он пояснил, что единого механизма для мгновенного разрыва соединения сейчас нет, однако подобные инструменты постепенно разрабатываются.

По словам специалиста, такие меры могут рассматриваться при крупных кибератаках — например, при массированных DDoS-ударах, использовании искусственного интеллекта для взломов или попытках вывести из строя государственные сервисы. Речь идет о сценариях, которые регуляторы называют потенциальными основаниями для жестких ограничений.

«Во всяком случае, такие официальные причины озвучиваются регулятором, для чего это все делается», – пояснил эксперт.

В то же время Мясоедов усомнился в реалистичности подобных угроз. Он отметил, что атака, способная парализовать всю инфраструктуру страны, пока выглядит как сюжет из фантастики. Масштабные диверсии, по его оценке, технически крайне сложны и маловероятны.

Эксперт добавил, что куда более вероятны решения, продиктованные политическими факторами. В условиях гибридных конфликтов ограничения доступа к сети могут рассматриваться как инструмент контроля. В качестве примера он упомянул Иран, где интернет временно отключали во время массовых протестов, которые могли организовываться из других стран.