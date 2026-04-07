Мост через Трубеж в Рязани поднимут для прохода теплохода, Минтранс опубликовал расписание

В связи с подъёмом уровня воды в реке Оке выше 6 метров будет осуществляться подъём моста через реку Трубеж на Северной Окружной дороге. Это необходимо для обеспечения прохода теплоходов, которые перевозят жителей сёл Заокское и Коростово.
Расписание подъёмов моста (движение будет полностью остановлено):
- 05:40.
- 06:50.
- 14:40.
- 15:50.
- 18:10.
- 19:20.
Длительность перекрытия составит от 10 до 20 минут. Планируйте маршрут заранее, учитывая возможные задержки. По возможности используйте альтернативные пути объезда.
Напомним, теперь жители сел Заокское и Коростово, отрезанных от «большой земли», могут добраться до города на катере. Катер курсирует ежедневно.