В Рязанской области появились на свет Аполлинария, Весения и Гаспар

В марте 2026 года в Рязанской области родилось много малышей, и родители выбирали для них как традиционные, так и очень необычные имена. Статистика ЗАГСа позволяет выделить явных лидеров и настоящих оригиналов.

Самые популярные имена

Среди девочек абсолютным лидером стала София — так назвали 16 малышек. Также в топе:

Анна, Василиса — по 10 девочек.

Алиса, Арина — по 9.

Александра, Варвара, Вероника — по 8.

Среди мальчиков самым частым выбором стало имя Михаил (14 малышей). В пятёрке лидеров также:

Артём, Дмитрий, Тимофей — по 12.

Александр, Лев — по 11.

Иван, Максим, Матвей — по 10.

Самые редкие и необычные имена

Некоторые родители решили выделиться и выбрали для дочерей редкие и красивые имена: Аглая, Аполлинария, Богдана, Весения, Дерья, Лика, Милослава, Юстиния.

Для сыновей были выбраны не менее оригинальные варианты: Арев, Архип, Вениамин, Гаспар, Серафим, Яков.