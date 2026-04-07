В Рязанской области появились на свет Аполлинария, Весения и Гаспар

В марте 2026 года в Рязанской области родилось много малышей, и родители выбирали для них как традиционные, так и очень необычные имена. Статистика ЗАГСа позволяет выделить явных лидеров и настоящих оригиналов.
Самые популярные имена
Среди девочек абсолютным лидером стала София — так назвали 16 малышек. Также в топе:
- Анна, Василиса — по 10 девочек.
- Алиса, Арина — по 9.
- Александра, Варвара, Вероника — по 8.
Среди мальчиков самым частым выбором стало имя Михаил (14 малышей). В пятёрке лидеров также:
- Артём, Дмитрий, Тимофей — по 12.
- Александр, Лев — по 11.
- Иван, Максим, Матвей — по 10.
Самые редкие и необычные имена
Некоторые родители решили выделиться и выбрали для дочерей редкие и красивые имена: Аглая, Аполлинария, Богдана, Весения, Дерья, Лика, Милослава, Юстиния.
Для сыновей были выбраны не менее оригинальные варианты: Арев, Архип, Вениамин, Гаспар, Серафим, Яков.