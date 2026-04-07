Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети, что сегодня ночью (7 апреля) безвозвратно погибнет целая цивилизация. Речь похоже, идёт об атаке на Иран.

Трамп пишет, что не хочет этого, но вероятно, так и будет.

В то же время политик намекает, что всё может изменить революция в Иране.

«Мы узнаем об этом сегодня вечером — это один из самых важных моментов в долгой и сложной истории мира», — заявил президент США.

В заключении послания он благословил великий народ Ирана, который собирается уничтожить.

Сегодня же вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США в основном достигли своих военных целей в Иране, вскоре операция завершится.

Либо он не знаком с планами Трампа нанести решительный удар, либо, как это и раньше делали американцы, говорит явную ложь, чтобы усыпить бдительность противника.