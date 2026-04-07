Фото: t.me/umvd62
Происшествия

В Рязани задержали банду подозреваемых в грабеже, угоне авто, избиении и краже

Анастасия Мериакри
В Рязани оперативники уголовного розыска раскрыли дерзкое ночное ограбление и задержали троих злоумышленников, которые избили мужчину и отобрали у него смарт-часы.

Ночью на окраине Рязани на 36-летнего мужчину напали трое незнакомцев. Преступники избили свою жертву и похитили смарт-часы. Потерпевший, несмотря на случившееся, смог запомнить важную деталь — на нападавших были куртки с металлическим блеском. Эта деталь стала ключевой для полицейских.

Оперативники Московского отдела МВД разослали ориентировки по всему городу и взяли под особый контроль вокзалы. Их расчёт оправдался: вскоре на Центральном автовокзале сотрудники заметили мужчин, похожих по описанию.

При проверке выяснилось, что задержанные — двое жителей Спасского района 20 и 29 лет, а также их 19-летний приятель из соседнего региона — причастны не только к этому грабежу. Выяснилось, что они также стоят за недавним угоном автомобиля и ещё одной кражей в Рязанской области.

По данным следствия, компания специально приехала из Спасского района в Рязань с целью совершить кражу. Ночью они заметили нетрезвого мужчину, которого сочли лёгкой добычей. После нападения они продали похищенные часы случайному знакомому и уже собирались вернуться домой, но были задержаны полицией на вокзале.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабёж»). Им грозит до 7 лет лишения свободы. Подозреваемые взяты под стражу.

