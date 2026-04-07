Дождь, сильный ветер и ночные заморозки придут в Рязанскую область 8 апреля

В Рязанской области в среду, 8 апреля, ожидаются дожди, сильный ветер. Прогноз погоды дают синоптики регионального ЦГМС.
Облачность: в течение дня преобладает облачная погода, возможны прояснения.
Осадки:
- Ночью: небольшие осадки, местами умеренные (дождь, мокрый снег), на дорогах возможна гололедица.
- Днём: небольшой дождь, местами умеренные осадки.
Температура воздуха:
- Ночью: от -1°C до +4°C по области.
- Днём: от +6°C до +11°C по области.
Ветер: западной четверти, 5–10 м/с. Возможны порывы до 15 м/с, особенно ночью и в первой половине дня.