Митрополит Никодим напомнил о значении праздника Благовещения и выпустил белых голубей

В Христорождественском кафедральном соборе Рязани 7 апреля, в день праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, митрополит Рязанский и Михайловский Никодим совершил торжественную Божественную литургию.

По окончании богослужения архипастырь обратился к верующим с проповедью, в которой подробно рассказал о духовном смысле праздника. Владыка отметил, что в мире, полном человеческих грехов и суеты, нашлась Дева, обладающая такой чистотой и доверием к Богу, что именно через Неё в мир пришёл Сын Божий.

«Великий праздник Благовещения Пресвятой Богородицы всегда был особо любим и почитаем в роде православном здесь, на земле Русской. Люди всегда готовились к этому празднику, ибо осознавали значимость события, которое произошло для спасения рода христианского», — подчеркнул митрополит Никодим.

В своей проповеди архипастырь напомнил евангельскую историю: Архангел Гавриил возвещает Деве Марии о том, что Она избрана стать Участницей спасения человечества. При этом Мария, по словам владыки, никогда не помышляла о славе или почестях, а её разум был полностью посвящён Богу.

Митрополит Никодим обратил внимание на исключительную молитвенную сосредоточенность Богородицы и призвал верующих брать с Неё пример, ведь даже во время молитвы мысли людей часто отвлекаются на земные заботы.

«Жизнь Пресвятой Богородицы была – сплошная усердная молитва, такая, что среди всего рода человеческого не было человека, подобного Ей. Именно поэтому спасение рода человеческого столь долго не могло осуществиться – потому что не было такого высокодуховного, высоконравственного человека, как Пресвятая Дева Богородица», — сказал владыка.

Он также напомнил, что через девять месяцев Церковь будет праздновать Рождество Христово, а Благовещение — это день прославления Матери Господа, являющей всем образ духовной высоты и чистоты. В память об этом в храмах традиционно выпускают белых голубей — символ чистоты и мира.

В завершение проповеди митрополит Никодим поздравил всех с праздником Благовещения, пожелал укрепления душевных и телесных сил и, согласно доброй традиции, выпустил в небо белых голубей.