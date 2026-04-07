«Водное царство»: фоторепортаж 7инфо из затопленного рязанского лесопарка

Рязанский лесопарк превратился в настоящее водное царство. Несмотря на предупреждения администрации парка, жители города не упустили момент и вышли на воду — на сапбордах.

7инфо представляет фоторепортаж с места событий. Под водой оказались привычные тропинки и зоны отдыха, а затопленный Лесопарк выглядит по-настоящему завораживающе.

По данным на 7 апреля, уровень воды в реке Оке в Рязани повысился на 16 сантиметров и составляет 533 сантиметра выше нулевой отметки гидрологического поста. Ранее жителей призывали воздержаться от посещения лесопарка из-за подтопления территории, вызванного подъёмом воды в Оке и озере Орешек.

Однако рязанцы решили по-своему: для многих это стало поводом для необычных прогулок и ярких фотографий.