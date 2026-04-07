Уровень воды в трёх реках понизился в Рязанской области, в Рязани Ока продолжает рост

Пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовала свежие данные о прохождении весеннего половодья на территории региона по состоянию на 13:00 7 апреля 2026 года.

За сутки в черте города Рязани в реке Оке уровень воды повысился на 16 сантиметров и составляет 533 сантиметра выше нулевой отметки гидрологического поста.

В районе села Старая Рязань уровень воды в реке Оке повысился на 21 сантиметр и составляет 516 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

В районе города Касимова уровень воды в реке Оке повысился на 18 сантиметров и составляет 461 сантиметр выше нулевой отметки гидрологического поста.

В реке Мокша в черте рабочего поселка Кадом уровень воды повысился на 15 сантиметров и составляет 629 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

В реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень понизился на 36 сантиметров и составляет 513 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

В районе села Троица уровень воды в реке Ранова понизился на 16 сантиметров и составляет 702 сантиметра выше нулевой отметки гидрологического поста.

У города Скопина уровень воды в реке Верда понизился на 9 сантиметров и составляет 199 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.