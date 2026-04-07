Специалисты Рязанской нефтеперерабатывающей компании оценили студенческие проекты на конференции «Битва за призвание» в колледже электроники

Представители Рязанской нефтеперерабатывающей компании выступили в качестве экспертов на научно-технической конференции «Битва за призвание», которая прошла в Рязанском колледже электроники. Вместе с преподавателями они проанализировали практическую значимость студенческих разработок и глубину проработки представленных материалов.

Участниками мероприятия стали учащиеся по специальностям «Монтаж и техническое обслуживание промышленного оборудования», а также «Переработка нефти и газа». Победители в каждой из номинаций получили памятные подарки, все остальные участники были отмечены поощрительными призами.

Сотрудничество РНПК с колледжем электроники продолжается с 2000 года в рамках корпоративной программы непрерывного образования «Школа — колледж/вуз — предприятие» и федерального проекта «Профессионалитет». Колледж готовит для завода специалистов по двум ключевым направлениям, а предприятие, в свою очередь, помогает укреплять материально-техническую и образовательную базу учебного заведения. Только за последние три года на заводе начали работать более 100 выпускников колледжа.