Задержан курьер мошенников, забравший у касимовского пенсионера 550 тысяч рублей

Оперативники уголовного розыска задержали курьера, который забрал сбережения у обманутого дистанционными мошенниками 83-летнего жителя Касимовского района. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.  

В полицию обратился 83-летний житель деревни Лубяники Касимовского района и сообщил, что в городе Егорьевске Московской области отдал незнакомцу 550 тысяч рублей. 

Заявитель рассказал полицейским, что перед этим ему позвонил мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. Он напугал пенсионера, что его наличные сбережения могут быть изъяты, если он их не задекларирует. Для помощи в декларировании денежных средств звонивший предложил направить курьера банка, который заберет, а потом вернет купюры. Встречу звонивший запланировал в городе Егорьевске Московской области и заказал пенсионеру такси туда и обратно. 

На окраине Егорьевска в условленном месте молодой человек, который представился курьером банка, забрал пакет с деньгами, сказал, что скоро вернется и пропал. Прождав курьера больше часа, пенсионер вернулся домой и потом обратился в полицию. 

Следователь отдела МВД России «Касимовский» возбудил уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ, по которой грозит до 6 лет лишения свободы. 

Получив описание внешности курьера, оперативники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из отдела МВД России «Касимовский» установили, что к мошенничеству причастен 29-летний житель столичного региона. Злоумышленника разыскали и задержали. 

По предварительной информации, фигурант с помощью сети Интернет нашел предложение работы курьером, чтобы забирать деньги у обманутых мошенниками людей. Получив от куратора адрес встречи с пенсионером, злоумышленник выехал на место и забрал пакет. Оставив себе оговоренный процент, мужчина перевел деньги на указанный куратором счет. Курьер получил новый заказ и собирался в дорогу, когда его задержали полицейские. 

Подозреваемого взяли под стражу. Ведется расследование.

