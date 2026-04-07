Изображение от v.ivash на Freepik
Общество

Великий четверг в Рязани: в каких храмах причаститься и услышать 12 Евангелий

Валерия Мединская
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

9 апреля, в Великий четверг православных рязанцев приглашают на Литургию, где можно причаститься, а также на чтение 12 Евангелий. Традиционно в этот день в храмах таинство причастия пройдёт утром. Четверг — воспоминание Тайной Вечери. Чтение скорбных отрывков, повествующих о страданиях Христовых, состоится вечером. Тогда будет служиться утреня.

Борисо-Глебский кафедральный собор (ул. Сенная, 32)

Реклама

6:15 — ранняя Божественная Литургия
8:40 — Изобразительны. Вечерня. Божественная Литургия
17:00 — Утреня с чтением 12-ти Евангелий

Николо-Ямской храм (ул. Циолковского, 8)

5:50 — ранняя Божественная Литургия
8:20 — Изобразительны. Вечерня. Божественная Литургия
17:00 — Утреня с чтением 12-ти Евангелий

Епархиальное подворье в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского (ул.Татарская, 72)

6:00 — ранняя Божественная Литургия
8:30 — Изобразительны. Вечерня. Божественная Литургия
17:00 — Утреня с чтением 12-ти Евангелий

Накануне, 8 апреля, в 16:40 в храме пройдёт общая исповедь.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы (площадь Новаторов, 1А)

6:00 — ранняя Божественная Литургия
8:00 — Изобразительны. Вечерня. Божественная Литургия
17:00 — Утреня с чтением 12-ти Евангелий

Накануне, 8 апреля, в 16:50 в храме пройдёт общая исповедь.

Александро-Невский храм (ул. Новосёлов, 33В)

6:00 — ранняя Божественная Литургия
7:30 — Изобразительны. Вечерня. Божественная Литургия
16:00 — Утреня с чтением 12-ти Евангелий

Накануне, 8 апреля, в 16:00 в храме пройдёт общая исповедь.

Вознесенский храм (ул. Вознесенская, 26а)

6:40 — ранняя Божественная Литургия
9:00 — Изобразительны. Вечерня. Божественная Литургия
16:45 — Утреня с чтением 12-ти Евангелий

Накануне, 8 апреля, в 16:45 в храме можно будет поисповедоваться.

Храм в честь иконы «Всецарица» (ул. Семашко, 3с2)

8:00 — Божественная Литургия
16:00 — чтение 12-ти Евангелий

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы (ул. Затинная, 58)

8:00 — Божественная Литургия
17:00 — Утреня с чтением 12-ти Евангелий

Храм Входа Господня в Иерусалим (ул. Скоморошинская, 6)

8:00 — Божественная Литургия
16:00 — чтение 12-ти Евангелий

Накануне, 8 апреля, в 16:00 в храме можно будет поисповедоваться.

Храм Великомученицы Екатерины (ул. Маяковского, 48)

6:30 — ранняя Божественная Литургия
8:30 — Изобразительны. Вечерня. Божественная Литургия
16:00 — чтение 12-ти Евангелий

Великий четверг: особенности богослужения

Основная тема Великого Четверга — Тайная Вечеря Иисуса Христа с двенадцатью апостолами. В этот день Христос установил таинство Евхаристии, которое ещё называют Причастием. С тех пор христиане во время литургии причащаются Тела и Крови Спасителя. Хлеб и вино становятся Святыми Дарами.

О необходимости причащения в Евангелии говорит Сам Господь: «Истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни» (Ин 6:53).

Служба, которая совершается утром в Великий Четверг, состоит из нескольких частей. Это чтение часов, изобразительных и вечерни. А завершается всё литургией Василия Великого. Такая практика сложилась в Православной Церкви постепенно. Раньше богослужение продолжалось всю ночь и заканчивалось утром. Со временем его адаптировали под приходские реалии. Вечерня соединяется с литургией и совершается утром во время Великого поста. А также в Крещенский и Рождественский сочельники.

Служба Великого Четверга имеет свои особенности. Первая особенность связана с тем, что в этот день заготавливаются запасные Святые Дары на весь год. В течение всего года их используют для причащения больных и тех, кто не может прийти в храм. Приготовление Даров совершается в алтаре за закрытыми царскими вратами. Люди, стоящие в храме, этого не видят. И на ход службы это никак не влияет.

Вторая особенность — священнослужители во время службы одеты в облачения фиолетового или багряного цвета. Это тёмно-красный цвет, символ крови Христовой. Помимо глубоких и красивых стихир — песнопений, которые отражают главные темы Великого Четверга, на литургии звучат особые молитвы.

Вместо Херувимской песни поют молитву, которую обычно читают перед причащением. Вот её слова:

«Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастника (причастницу) мя приими: не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам, яко Иуда, но, яко разбойник, исповедаю Тя: помяни мя, Господи, во Царствии Твоем».

Эта же молитва звучит вместо причастна. Её поют и во время причащения, и после него — вместо привычного песнопения «Да исполнятся уста наша…».

А вместо «Достойно есть» исполняется особый задостойник:

«Странствия Владычня и безсмертныя Трапезы на горнем месте высокими умы, верни, приидите насладимся, возшедша слова от Слова научившеся, Егоже величаем».

В Великий Четверг все православные христиане стремятся причаститься. Это день, когда очень важно принять Святые Дары. Ведь именно в этот день Господь Сам установил это таинство. Служба в храме длится дольше обычной. Но те, кто выстаивает её до конца, получают огромную духовную пользу. Вечером того же дня совершается ещё одно важное богослужение — чтение двенадцати Евангелий, посвящённых страданиям Христа.

Чему посвящена служба, где читают 12 Евангелий

Служба, которая совершается вечером в Великий Четверг, посвящена очень важным событиям. Это воспоминание о предательстве Иуды, воспоминание о страданиях Спасителя и о Его смерти на Кресте. Большая часть службы проходит не в алтаре, а на середине храма. Там же читают все двенадцать Евангелий.

Перед каждым евангельским чтением верующие слышат не привычное «Слава Тебе, Господи, слава Тебе». Вместо этого поётся: «Слава Страстем Твоим, Господи». А после окончания чтения: «Слава долготерпению Твоему, Господи». В этот день вместо иконы праздника на середину храма выставляют крест.

Во время чтения Евангелий верующие зажигают свечи. Они держат их в руках, пока звучат слова о страданиях Христа. Периодически священник совершает каждение — обходит весь храм с кадилом.

Предыдущая статья
В рязанской больнице спасли пациента со сложной патологией
Следующая статья
Задержан курьер мошенников, забравший у касимовского пенсионера 550 тысяч рублей

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье