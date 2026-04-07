В рязанской больнице спасли пациента со сложной патологией

В марте из пульмонологического отделения ОКБ им. Н.А. Семашко был выписан 70-летний пациент с серьёзным диагнозом — двусторонние бронхоэктазы на фоне тяжёлой хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ). При поступлении его состояние было тяжёлым: выраженное воспаление, высокая температура, затруднённое дыхание и признаки перегрузки сердца. Об этом сообщила пресс-служба клиники.

Ситуация осложнялась множеством сопутствующих заболеваний, такими как ишемическая болезнь сердца, перенесённый инфаркт, хронические заболевания почек и анемия. Такое сочетание патологий требует особого внимания и комплексного подхода к лечению, так как каждая из проблем усиливает другую.

В ходе лечения были применены современные антибактериальные препараты, включая ингаляционную терапию. Это позволило эффективно справиться с инфекционным процессом, стабилизировать состояние пациента и добиться улучшения лабораторных показателей.

В результате проведённой терапии пациент был выписан в удовлетворительном состоянии и продолжит лечение под наблюдением специалистов амбулаторно.