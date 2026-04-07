В Рязанском кардиодиспансере ремонтируют входную группу

В Рязани ремонтируют входную группу в здании кардиодиспансера, сообщает пресс-служба Минздрава Рязанской области.

В настоящее время частично обновляется лестница, ведущая к центральному входу здания.

Там, где это необходимо, проведен демонтаж старой плитки. Затем будет произведена заливка бетоном и укладка нового кафеля. Работы ведутся силами хозяйственного блока медучреждения.

«Здание диспансера не новое, но мы стараемся поддерживать его в порядке. Это важно для удобства наших пациентов», – отмечает главный врач Рязанского кардиодиспансера Анастасия Филимонова.