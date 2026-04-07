Иностранец нашёл банковскую карту в Рязани и пошёл за покупками, теперь ему грозит 6 лет

21-летняя жительница Рязани обратилась в отдел МВД по Октябрьскому району после того, как на её телефон начали приходить уведомления о чужих покупках. Деньги уходили через систему бесконтактной оплаты в магазинах. Итоговая сумма ущерба составила 14 415 рублей. По версии следствия, девушка уронила карту, когда перекладывала товары из корзины в пакет. Обычная ситуация, которая обернулась уголовным делом.

Сотрудники уголовного розыска довольно быстро установили личность того, кто воспользовался картой. Им оказался 22-летний гражданин одной из стран Северной Африки. Молодой человек живёт в Рязани и учится на подготовительных курсах местного вуза. Оперативники его разыскали и задержали.

Реклама

Выяснилось: карту он нашёл сам. Вернуть не захотел. Вместо этого прошёлся по магазинам и купил продукты и товары для дома.

Следователь возбудил уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ — кража. Санкция предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы. Иностранец задержан и помещён под стражу.

Памятка от полиции

Потеряли карту — звоните в банк немедленно и требуйте блокировки. Любое использование найденного чужого платёжного средства — это уголовное преступление. Неважно, на какую сумму и сколько покупок. Даже одна транзакция может стоить свободы.