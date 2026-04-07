Военкор Коц рассказал, как закрыть путь украинским БПЛА через Прибалтику

Спустя менее суток после официального предупреждения российского МИД Прибалтике — новый удар по Усть-Луге. ПВО сработала, часть дронов сбита, но маршрут через прибалтийское небо никуда не делся.

Своим видением ситуации поделился военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

Российский МИД предупредил только вчера. Мария Захарова публично обратилась к Литве, Латвии и Эстонии: украинские беспилотники используют их воздушное пространство как транзитный коридор для атак на российскую территорию. Слова были жёсткими: «Если ума хватит — прислушаются. Если нет — будут иметь дело с ответом».

Не прошло и суток.

В ночь на 7 апреля — очередной удар по Усть-Луге. Режим воздушной опасности в Ленинградской области объявили в 03:44. ПВО работала, часть дронов удалось перехватить. Но сам факт атаки, которая случилась через несколько часов после официального заявления МИД, красноречивее любого комментария.

Маршрут давно известен всем сторонам. Прибалтийские правительства осведомлены о нём не хуже российских военных. Дело не в отсутствии информации. Дело в отсутствии мотивации, считает Коц.

Зачем закрывать коридор, если за его существование не приходится платить никакой цены?

Дипломатическая нота — не цена. «Серьёзная озабоченность» — тем более. Заявления на уровне официальных брифингов не меняют ничего, потому что за ними не следует никаких последствий.

«Реальное предупреждение выглядит иначе, — считает военкор. — Беспилотник, запущенный с прицелом на российскую инфраструктуру и летящий через чужое небо, должен быть сбит в этом чужом небе. И упасть не на российской земле. Раньше. Тогда вопрос «закрывать коридор или нет» решается сам собой — без нот, без брифингов и без предупреждений».