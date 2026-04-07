«ДиДюЛя» пригласил рязанцев на свой концерт

Валерия Мединская
Гитарист-виртуоз и композитор, лидер группы «ДиДюЛя» Валерий Дидюля пригласил рязанцев на концерт. Он состоится совсем скоро, 20 апреля, в Рязанской областной Филармонии.

Начало концерта — в 19:00. Билеты ещё есть на агрегаторах, например, на сайте кассы.ру. Он доступен по ссылке. А для подписчиков группы Новости Рязани 7инфо наша редакция подготовила весенний конкурс. Два билета на концерт мы разыгрываем в сообществе, конкурс можно найти здесь.

Реклама

В уникальной концертной программе Маэстро воплотит свои самые яркие композиции и новые произведения, погружая зрителя в волшебный мир музыкальных фьюжн-экспериментов — богатство звучания, стили и жанры со всего мира, от традиционного этнодо ритмов фламенко, Ближнего Востока, русской культуры.

В концерте звучат композиции, ставшие уже легендарными, такие как «Полёт на Меркурий», «Путь домой», «Арабика», так и абсолютно новые мелодии, исполняемые на акустической и классической гитарах, греческой бузуки, уникальной 18-ти струнной гитаре, дудуке, волынках, перкуссионных инструментах разных культур и народов. Каждый инструмент раскрывает свою уникальную тембральную палитру, создавая волнующие и эмоциональные моменты, которые обязательно останутся в памяти на все времена. Особенностью программы является живой звук и потрясающее световое шоу, которое подчеркивает впечатляющую атмосферу каждого произведения.

В этом концерте нет слов — музыка говорит сама за себя. Каждый аккорд, каждая нота призваны передать эмоции и мысли, чувства и переживания, понятные и доступные зрителям всех культур и возрастов. Это не просто концерт, а незабываемая музыкальная экспедиция, которая проведет зрителей через пространственные и временные границы, соединяя воедино современное звучание и вековые музыкальные традиции.

Возрастное ограничение 6+

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Приговор человечеству вынес иранский старец. «Земля устала, ничего уже не остановить»

Землетрясения, наводнения, извержения — всё это ждёт планету в ближайшие годы. Иранский старец не стал молчать.
Эксперт объяснил, почему Россия не бьёт по Украине, как США по Ирану  

Отдельно прозвучал вопрос, что получили США и Израиль, убив руководителей Ирана. 
В новом выпуске шоу «Маска» Снегирь встал на колени и снял маску

К девятому выпуску борьбу за победу продолжали семь артистов в костюмах: Жираф, Лягушка, Сурикат, Колибри, Снегирь, Бобёр и Месяц. Напомним, что в предыдущем выпуске проект покинул Гиппопотам, под маской которого скрывался Родион Газманов.
Дугин объяснил, кто и зачем захватывает власть в США и что делать России

Министр войны Пит Хегсет уволил 12 генералов Пентагона, включая главу Генштаба. Философ Александр Дугин называет происходящее госпереворотом и предупреждает: России пора действовать жёстче.

Великий четверг в Рязани: в каких храмах причаститься и услышать 12 Евангелий

9 апреля, в Великий четверг православных рязанцев приглашают на...
Где в Рязани освятить куличи и яйца перед Пасхой. Список храмов, расписание

Редакция 7инфо публикует расписание освящения пасхальной снеди в рязанских храмах.
Шаман Карагай назвал дату, когда Чёрный дракон умрёт, а Зелёный изменит ход мировых событий

Мир стоит на пороге перемен. Дыхание Чёрного дракона больше не подпитывает конфликты. Что это значит для России?
Требования к дачным участкам в 2026 году: строительство без разрешений, штрафы за самовольные постройки

Какие объекты можно возводить без согласования, а какие требуют официального разрешения, а также как проходят процедуры оформления собственности.
«Печаль ваша в радость будет»: как пережить Страстную пятницу и встретить Пасху 2026

Скорбь этого дня не безысходна. За ней следует тишина Великой субботы и радость Воскресения. Как правильно провести самый трагичный день церковного года?
Трусова дала Игнатову инструкцию, как её «крутить»: нарушил — готовит ужин

Пара фигуристов ставила номер для «Русского вызова». Во время парных элементов приходилось договариваться по-жёсткому.
Не просто листья без плодов: Великий понедельник напоминает о главной ошибке миллионов христиан

Смоковница обманула ожидания Христа — пышная листва, но ни одного плода. Так и человек может казаться праведным, но не приносить добрых дел. О чём предупреждает Церковь в Страстной понедельник?

