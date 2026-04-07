«ДиДюЛя» пригласил рязанцев на свой концерт

Гитарист-виртуоз и композитор, лидер группы «ДиДюЛя» Валерий Дидюля пригласил рязанцев на концерт. Он состоится совсем скоро, 20 апреля, в Рязанской областной Филармонии.

Начало концерта — в 19:00.

В уникальной концертной программе Маэстро воплотит свои самые яркие композиции и новые произведения, погружая зрителя в волшебный мир музыкальных фьюжн-экспериментов — богатство звучания, стили и жанры со всего мира, от традиционного этнодо ритмов фламенко, Ближнего Востока, русской культуры.

В концерте звучат композиции, ставшие уже легендарными, такие как «Полёт на Меркурий», «Путь домой», «Арабика», так и абсолютно новые мелодии, исполняемые на акустической и классической гитарах, греческой бузуки, уникальной 18-ти струнной гитаре, дудуке, волынках, перкуссионных инструментах разных культур и народов. Каждый инструмент раскрывает свою уникальную тембральную палитру, создавая волнующие и эмоциональные моменты, которые обязательно останутся в памяти на все времена. Особенностью программы является живой звук и потрясающее световое шоу, которое подчеркивает впечатляющую атмосферу каждого произведения.

В этом концерте нет слов — музыка говорит сама за себя. Каждый аккорд, каждая нота призваны передать эмоции и мысли, чувства и переживания, понятные и доступные зрителям всех культур и возрастов. Это не просто концерт, а незабываемая музыкальная экспедиция, которая проведет зрителей через пространственные и временные границы, соединяя воедино современное звучание и вековые музыкальные традиции.

Возрастное ограничение 6+