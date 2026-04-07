Губернатор опубликовал видео с места гибели семьи от удара дрона во Владимирской области

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев опубликовал видео с места падения беспилотника ВСУ. Напомним, дрон упал на жилой дом, в котором после этого начался пожар. Погибли двое взрослых и их 12-летний сын.
Авдеев осмотрел место трагедии с главой Александровского округа Анной Кузнецовой. Он пообещал оказать помощь пострадавшим, поговорил с соседями погибшей семьи.
При атаке БПЛА выжила 5-летняя девочка. У ребёнка есть старшая сестра, которая учится в колледже. Сейчас обе находятся у дедушки.
Дети получат всю необходимую помощь, уверил губернатор.