Губернатор опубликовал видео с места гибели семьи от удара дрона во Владимирской области

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев опубликовал видео с места падения беспилотника ВСУ. Напомним, дрон упал на жилой дом, в котором после этого начался пожар. Погибли двое взрослых и их 12-летний сын.

Авдеев осмотрел место трагедии с главой Александровского округа Анной Кузнецовой. Он пообещал оказать помощь пострадавшим, поговорил с соседями погибшей семьи.

При атаке БПЛА выжила 5-летняя девочка. У ребёнка есть старшая сестра, которая учится в колледже. Сейчас обе находятся у дедушки.

Дети получат всю необходимую помощь, уверил губернатор.