Рязанцам предложат более 90 вакансий со средней зарплатой 55 000 рублей

В среду, 8 апреля, в кадровом центре Рязанской области состоится еженедельная ярмарка рабочих мест. Об этом сообщает региональное министерство труда и соцзащиты.

По данным ведомства, рязанцам предложат более 90 вакансий со средней заработной платой 55 000 рублей. Среди них: начальник сектора, машинист, юрисконсульт, слесарь, инженер, менеджер по продажам, риэлтор и другие.

Участниками ярмарки станут Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей, Рязанский завод кабельных конструкций, «Личный риэлтор Рязань».

Ярмарка вакансий пройдёт 8 апреля с 10:00 по адресу: г. Рязань, ул. Электрозаводская, д. 52, 3-й этаж. Возрастное ограничение: 16+.

У рязанцев будет возможность пройти собеседование на месте и получить предложение о работе.