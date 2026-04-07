Фото: t.me/umvd62
Происшествия

МВД и ФСБ разоблачили криминальную налоговую сеть, работавшую в том числе и в Рязани

Алексей Самохин
Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно со Следственным департаментом МВД и Управлением «К» ФСБ России пресекли работу крупной организованной группы. Её участники подозреваются в систематической подаче в налоговые органы заведомо подложных документов.

В группу входило более 200 человек. Они работали на территории 25 субъектов Федерации: республик Адыгея, Башкортостан, Татарстан и Чувашия, Краснодарского и Пермского краёв, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Калининградской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

Злоумышленники изготавливали фиктивные счета-фактуры и налоговые декларации, а затем передавали их в налоговые органы. Весь бизнес был выстроен через сеть телеграм-каналов, телеграм-ботов и интернет-сайтов. Никаких личных встреч, всё в цифре.

За каждую услугу фигуранты получали от 2 до 3% от суммы, указанной в документах. Клиентами схемы являлись сотни коммерческих организаций, которые таким образом уклонялись от уплаты налогов.

Следователь Следственного департамента МВД возбудил уголовное дело по части 2 статьи 173.3 Уголовного кодекса России. Следственные действия продолжаются: силовики устанавливают всех соучастников и выявляют новые эпизоды противоправной деятельности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

