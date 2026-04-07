Происшествия

Один человек пострадал в тройном ДТП в Рязани

Алексей Самохин
Человек пострадал в результате ДТП с участием трёх автомобилей в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

6 апреля, примерно в 13:00, в городе Рязани возле дома №27 по улице Черновицкой, произошло столкновение автомобиля «Тойота» под управлением 54-летнего рязанца, автомобиля «Шкода» под управлением 29-летнего местного жителя и автомобиля «БМВ» под управлением 34-летнего рязанца.

В результате происшествия пассажир автомобиля «Шкода» с травмами обращался за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

